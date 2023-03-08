معمل السويداء للموكيت يستجر دفعة مواد أولية جديدة

استجر معمل الموكيت بالسويداء دفعة من المواد الأولية الجديدة لإعادة وتيرة الإنتاج لطبيعتها بعد تراجعها خلال الأشهر التسعة الماضية، جراء نقص مستلزمات العمل.

وذكر مدير المعمل عماد كامل أن فقدان بعض الأصناف والألوان وصعوبة توريدها بالفترة الماضية، جراء الحصار الاقتصادي الجائر انعكس على واقع الإنتاج، مبيناً أنه بعد استقدام تشكيلة من الغزول ومستلزمات العمل، وضع المعمل خطة لإنتاج 150 ألف متر مربع خلال الفترة القادمة من العام الحالي.

وأشار كامل إلى أن المعمل مستمر بتقسيط منتجاته من الموكيت للعاملين بالدولة بسقف قدره مليون ليرة، وبمدة سداد تصل إلى 24 شهراً.

وينتج المعمل أصنافا متعددة من الموكيت تجمع بين السادة البوكليه والوبر المقصوصة بارتفاعات مختلفة، وكذلك المحجرات بعدة رسومات، بما يلبي مختلف الأذواق.