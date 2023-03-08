مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يؤكد استمرار دعم الجهود الحكوميةإبان تداعيات الزلزال

اللاذقية – مروان حويجة:

أكّد المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال زيارته إلى اللاذقية، الاهتمام بتعزيز التنسيق والتواصل مع الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات الزلزال، معتبراً أنّ وجود مكتب للمفوضية في اللاذقية يساعد في تفعيل التنسيق المطلوب.

واطلع غراندي، يرافقه محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال، على أوضاع المتضررين من الزلزال في مركز إيواء الشهيد صالح محمود بجبلة، واستمع والوفد المرافق إلى مطالب العائلات المقيمة في المركز.

المحافظ هلال استعرض بحضور غراندي، في اجتماع بمبنى مجلس مدينة جبلة حجم الأضرار التي خلّفها الزلزال والصعوبات التي رافقت خطة الاستجابة لهذه الكارثة، كما أشار إلى الصعوبات والتحديات الناجمة عن الدمار الكبير في المباني أو الأبنية الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى تدعيم وترميم، إضافةً إلى المدارس المتضررة التي ستؤثر على سير العملية التعليمية.

ولفت إلى أن عدد العائلات المتضررة بسبب الزلزال يزيد على ٧٧ ألفاً، ومواجهة هذه التداعيات يتطلب مساعدات دولية تبدأ من رفع العقوبات المفروضة على سورية بشكل كامل، بما يتيح تقديم ووصول هذه الإعانات.

وعبّر غراندي، عن تعازيه الحارّة بضحايا الزلزال، لافتاً إلى استمرار المنظمة في تقديم المساعدات، ووجود موافقة على برنامج مساعدة نقدية جديدة بالتنسيق مع المحافظة لمساعدة الأسر الأكثر حاجة من حيث أجور المنازل، أو توفير الاحتياجات الأساسية التي تريدها كل عائلة.

وقال غراندي: إنّ المنظمة تحاول حشد الإمكانيات المطلوبة لتعزيز الاستجابة في سورية، من خلال التواصل مع الدول المانحة بما في ذلك المساعدة بتأمين السكن البديل، مشيراً إلى استعداد المفوضية لتقديم خبراتها والمساعدة في مجال التعامل مع هذه الكارثة بفعل الخبرات التي اكتسبتها من التعامل مع الظروف المماثلة.

20 total views