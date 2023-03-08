منظمة العمل الدولية تقدم 25 ألف دولار مساعدة لمتضرري الزلزال وتتعهد بتقديم المزيد

دمشق – البعث

طالب نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي النحلاوي منظمة العمل الدولية المساعدة بترميم الأبنية وخاصة المدارس، وكذلك المساهمة في الرعاية الصحية والنفسية للمتضرري الزلزال، مشيراً خلال اجتماع عقد في مقر الغرف مع الممثل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية باولو سالفاي إلى الأثر الكبير لكارثة الزلزال على الاقتصاد المحلي إضافة للآثار النفسية والمعنوية للسكان في المناطق المنكوبة.

من جانبه بيّن الممثل الإقليمي لمنظمة العمل الدولية باولو سالفاي أنه تم تقديم مساعدة أولية بمبلغ 25 ألف دولار وأنه سيتم تقديم مبلغ لاحق تم تخصيصه من قبل المنظمة للإغاثة.

بدوره حسام عابدين أشاد بتعاون المنظمة وجهودها مع الغرفة في الفترة السابقة وخاصة في تطبيق خطة استراتيجية لتطوير أعمال الغرفة والتعاقد مع مستشارين في الاقتصاد وشؤون العمل والذين قاموا بأعمال ذات مردود إيجابي وتنفيذ عدد من ورشات العمل التوعوية في قانوني العمل والتأمينات.

وتطرق اللقاء لإمكانية دعم المنظمة للبدء بتجهيز مركز تدريب الغرفة في مدينة عدرا الصناعية وإمكانية العمل في المرحلة الأولى بتجهيز جزئي للمركز من خلال افتتاح قسم تدريب للصحة والسلامة المهنية يتبعها تجهيز باقي أقسام المركز ضمن جدول زمني.

في ذات السياق أشار الممثل الإقليمي إلى رغبة المنظمة بعملية التجهيز وسيكون هناك زيارة ميدانية للمركز لدراسة الاحتياجات وتجهيز وتفعيل قسم الصحة والسلامة المهنية في الفترة القريبة.

18 total views