نهر العاصي.. التلوث يهدد البيئة والأوساخ تسد المجرى والمحافظة “لا تستجيب”!

وصلتنا رسالة من أهالي محافظة حماة يعرضون فيها ما يواجه مجرى نهر العاصي من تلوث وانتشار للقمامة والحشرات، وخاصة حالة النهر في منتصف الجسر الواصل بين حي الضاهرية وحي كازو، حيث تنتشر الأوساخ والأوبئة والبعوض، وسط مخاوف من تفشي الأمراض.

ويؤكد الأهالي في شكواهم أنه تمّ منذ أشهر رفع كتاب إلى محافظ حماة لتعزيل نهر العاصي في منطقة الضاهرية، ورغم توجيهات المحافظة بذلك لم تكن هناك أي استجابة!

ويتساءلُ الأهالي عن دور المحافظة والجهات المعنية في إيجاد حلّ لهذه المشكلة المستمرة قبل بدء فصل الصيف، خاصة وأن نهر العاصي يمرّ وسط المدينة ويمثل رافعة سياحية واقتصادية واجتماعية مهمة، ما يستدعي استنفار كلّ الجهات المعنية على الصعيد الحكومي لمعالجة الأخطار التي يتعرّض لها مجرى النهر، ويرون أن الحلّ الأجدى لرفع التلوث عن مجرى النهر بمدينة حماة يتمثل في إنشاء وصلة للصرف الصحي ومدّها بمحاذاة مجرى النهر منعاً من توجيه منصرفات الصرف الصحي إليه ونقلها إلى محطة معالجة مياه مجاري حماة. ويناشد الأهالي محافظة حماة بالتوجيه لمن يلزم من أجل تعزيل مجرى النهر والانتهاء من هذه الأوبئة.

محرر المحليات

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