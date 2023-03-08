وفاة ثلاث نساء نتيجة صدمهن على أوتستراد دمشق – حمص

8-مارس-2023

توفيت ثلاث نساء على أوتستراد (دمشق- حمص)، جراء صدمهن من بولمان.

وبينت وزارة الداخلية أن مركبة نوع بولمان صدمت ثلاث نساء على أوتستراد (دمشق- حمص)، مقابل مشفى البيروني أثناء عبورهن الأوتستراد من غير المكان المخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاتهن.

وأشارت الوزارة إلى أنه على الفور حضرت دوريات مركز شرطة الطرق العامة في دوما، وتم نقل الوفيات إلى مشفى القطيفة الوطني وإزالة آثار الحادث من الأوتستراد وإعادة حركة السير.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم حجز البولمان وتوقيف سائقه.

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8-مارس-2023

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