أمطار متفرقة في عدد من المحافظات أعلاها 22 مم في الصنمين

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن نسب الهطل توزعت كما يلي:

محافظة دمشق.. 9 مم في منطقة المزة، و 3.1 مم في ساحة الحجاز.

محافظة ريف دمشق.. 10.5 مم في التل، و 10 مم في سرغايا، و 17 مم في عسال الورد، و 16.5 مم في يبرود، و 11 مم في القطيفة، و 3.5 مم في ميسلون.

محافظة السويداء.. عين العرب 9 مم.

محافظة درعا.. 22 مم في الصنمين.

محافظة حمص.. الناصرة ومرمريتا 1 مم.

محافظة طرطوس.. الصفصافة 18 مم، والقدموس 3 مم.

محافظة اللاذقية.. المزيرعة 2 مم، ومطار الشهيد باسل الأسد 1.1 مم.

محافظة حلب.. إعزاز 4 مم، وحلب المطار 6 مم.

محافظة دير الزور.. مدينة دير الزور 0.3 مم.