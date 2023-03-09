أمطار متفرقة في عدد من المحافظات أعلاها 22 مم في الصنمين

9-مارس-2023

شهد عدد من المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفرقة سجل أعلاها 22 مم في الصنمين بمحافظة درعا، و18 مم في الصفصافة بمحافظة طرطوس.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن نسب الهطل توزعت كما يلي:

محافظة دمشق.. 9 مم في منطقة المزة، و 3.1 مم في ساحة الحجاز.

محافظة ريف دمشق.. 10.5 مم في التل، و 10 مم في سرغايا، و 17 مم في عسال الورد، و 16.5 مم في يبرود، و 11 مم في القطيفة، و 3.5 مم في ميسلون.

محافظة السويداء.. عين العرب 9 مم.

محافظة درعا.. 22 مم في الصنمين.

محافظة حمص.. الناصرة ومرمريتا 1 مم.

محافظة طرطوس.. الصفصافة 18 مم، والقدموس 3 مم.

محافظة اللاذقية.. المزيرعة 2 مم، ومطار الشهيد باسل الأسد 1.1 مم.

محافظة حلب.. إعزاز 4 مم، وحلب المطار 6 مم.

محافظة دير الزور.. مدينة دير الزور 0.3 مم.

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9-مارس-2023

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