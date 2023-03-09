إعادة تأهيل آبار ومحطة ضخ نوى بريف درعا

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة أن إعادة التأهيل أسهمت بتأمين المياه الآمنة لنحو 30 ألف مواطن من أهالي مدينة نوى، لافتاً إلى أن الأعمال المنفذة تضمنت تقديم التجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة، إضافة إلى تأمين نظام طاقة بديلة، وإعادة تأهيل الخزان البيتوني العالي بسعة 500 متر مكعب.

وسيساهم هذا المشروع المدعوم من الصليب الأحمر النرويجي في تحسين وصول المياه الآمنة إلى القاطنين في نوى، وتخفيف أعباء شرائها ونقلها بالصهاريج إلى العائلات.