إعادة تأهيل آبار ومحطة ضخ نوى بريف درعا

9-مارس-2023

أعاد فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا تأهيل آبار ومحطة ضخ نوى بعد جهود استمرت لنحو 75 يوماً.

وذكر رئيس فرع الهلال الأحمر الدكتور أحمد المسالمة أن إعادة التأهيل أسهمت بتأمين المياه الآمنة لنحو 30 ألف مواطن من أهالي مدينة نوى، لافتاً إلى أن الأعمال المنفذة تضمنت تقديم التجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة، إضافة إلى تأمين نظام طاقة بديلة، وإعادة تأهيل الخزان البيتوني العالي بسعة 500 متر مكعب.

وسيساهم هذا المشروع المدعوم من الصليب الأحمر النرويجي في تحسين وصول المياه الآمنة إلى القاطنين في نوى، وتخفيف أعباء شرائها ونقلها بالصهاريج إلى العائلات.

 20 total views

9-مارس-2023

مقالات ذات صلة

انخفاض أسعار النفط في ظل أنباء إيجابية عن الاتفاق النووي الإيراني

8-فبراير-2022

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته

7-يوليو-2022

التضخم الياباني في أعلى مستوى 

20-سبتمبر-2022

تسيير باصات من القنيطرة إلى دمشق خلال الامتحانات الجامعية 2023-01-14

14-يناير-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى