إعفاء مشرف المخبز الاحتياطي بمدينة البعث لتلاعبه بالوزن

9-مارس-2023

البعث أون لاين – محمد غالب حسين:
بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة المهندس حمدي العلي أن عناصر حماية المستهلك ضبطت وجود تلاعب بالوزن في المخبز الاحتياطي بمدينة البعث.
وأوضح أن الرقابة التموينية نظمت الضبط التمويني اللازم وفق المرسوم 8 لعام 2021 بحق مشرف المخبز بسبب النقص في وزن ربطة الخبز، وإحالته إلى القضاء موجوداً.
وشدد العلي بعدم التهاون في رغيف الخبز ، حيث سيتم تكثيف دوريات التموين على جميع المخابز و متابعة المعتمدين لعدم التلاعب بالمادة، وكذلك على الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار لجميع المواد الغذائية والتموينية واللحوم الحمراء و البيضاء ومائدة رمضان على فترتين صباحية و مسائية قبل حلول شهر رمضان.

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9-مارس-2023

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