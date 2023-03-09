استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين

9-مارس-2023

استشهد فجر اليوم الخميس 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال استهداف سيارتهم في جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد سفيان الفاخوري وأحمد الزعيم وليث الطبش برصاص قوات الاحتلال، بعدما أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم عند مدخل بلدة جبع.

وأفادت مواقع فلسطينية بحصول اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع في جنين.وأطلق مقاومون النار باتجاه قوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية.

وشنّت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة دهم واقتحامات في الضفة الغربية والقدس واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الفلسطينيين، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتركزت المداهمات في محافظات نابلس وجنين والقدس، وتم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية وذلك بعد احتجازهم لساعات.

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9-مارس-2023

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