استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين باعتداءات الاحتلال على الضفة

استُشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفل اليوم وأصيب واعتقل آخرون نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين ونشرت القناصة على أسطح المنازل، وأطلقت النار على سيارة يستقلها ثلاثة شبان، ما أدّى إلى استشهادهم وهم أحمد فشافشة وسفيان فاخوري ونايف ملايشة.

واستُشهد الطفل وليد نصار 14 عاماً متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مخيم جنين قبل يومين، الذي أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة العشرات.

وأصيب فلسطيني بالرصاص واعتقل ثمانية آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وبلدتي اليامون وسيلة الحارثية في جنين وبيتا وسبسطية في نابلس ورنتيس في رام الله والرام في القدس.

وبارتقاء الشهداء الأربعة يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 78 شهيداً بينهم 14 طفلاً.

وفي قطاع غزة المحاصر، أصيب أربعة فلسطينيين اليوم في اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي على الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة القطاع، وذلك بعد أن فتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها باتجاه مركب على متنه أربعة صيادين فلسطينيين في البحر قبالة شواطئ القطاع، ما أدّى إلى إصابتهم. سياسياً، أكد رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مستمرة، بسبب غياب المساءلة الدولية لمجرمي الحرب الإسرائيليين وإفلاتهم من العقاب. وأدان اشتية في بيان، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في بلدة جبع جنوب جنين، وأسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل استباحة دماء الشعب الفلسطيني، وانتهاك القوانين والقرارات الدولية وسط صمت المجتمع الدولي. بدوره أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن سلطات الاحتلال تشنّ حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق دولي، وتقديم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وباقي مسؤولي الاحتلال إلى المحاكمة كمجرمي حرب.