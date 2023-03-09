الجالية الهندية في الإمارات تقدم مساعدات إنسانية إلى متضرري الزلزال في سورية

أبوظبي – سانا:

قدمت الجالية الهندية في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المساعدات الإنسانية إلى متضرري الزلزال في سورية، وذلك عبر المقر الهندي الإسلامي في أبوظبي.

جاء ذلك خلال استقبال السفير الدكتور غسان عباس رئيس البعثة السورية في دولة الإمارات العربية لوفد من المقر الهندي الإسلامي بأبوظبي برئاسة مدير المقر عبد السالم والأمين العام عبد السلام تي كي ومجموعة من أعضاء المقر في مبنى السفارة السورية بأبو ظبي.

وخلال اللقاء عبر عبد السالم عن دعم الجالية الهندية للشعب السوري ورغبتهم بتقديم كل ما يمكن للمساعدة بالتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الزلزال.

بدوره شكر السفير عباس أعضاء المقر الهندي الإسلامي والجالية الهندية على مساهمتهم في جهود الإغاثة الإنسانية ووقوفهم بجانب سورية منذ اليوم الأول للكارثة.