الحرارة إلى ارتفاع غداً

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وبارداً ليلاً، ويحذر من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…