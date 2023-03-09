الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية

9-مارس-2023

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

  الخميس الجمعة السبت
دمشق 18 /8 20 /11 22 /11
القنيطرة 14 /5 16 /6 18 /7
درعا 17 /8 20 /9 23 /10
السويداء 15 /7 17 /8 18 /8
حمص 16 /6 18 /7 21 /8
حماة 20 /6 21 /8 23 /10
الحسكة 20 /9 20 /9 23 /12
اللاذقية 19 /12 20 /13 22 /13
طرطوس 19 /11 21 /11 24 /13
حلب 19 /8 19 /8 22 /10
إدلب 18 /5 19 /6 21 /7
دير الزور 21 /9 22 /10 24 /12
الرقة 20 /6 21 /6 23 /8

 17 total views

9-مارس-2023

مقالات ذات صلة

تربية حماة: السبت من كل أسبوع لتعويض الفاقد التعليمي

27-فبراير-2023

الجيش المالي يعلن مقتل 125 مسلحاً خلال الأسبوعين الماضيين

7-سبتمبر-2022

المهندس عرنوس يضع مشروع إرواء خناصر في حلب بالخدمة

25-ديسمبر-2022

توقف آخر وحدة للطاقة في محطة زابوروجيه النووية

11-سبتمبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى