الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، بارداً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …