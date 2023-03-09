الخارجية الصينية: على واشنطن إعادة العلاقات مع بكين إلى مسارها الطبيعي

بكين – وكالات:

في إطار الإفادة الصحفية للمتحدثة باسم الخارجية الصينية تعليقاً على تقرير المخابرات الأمريكية بشأن بناء الصين لقدراتها النووية من أجل التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، قالت ماو نينغ: “نعتقد أنه قبل انتقاد الدول الأخرى، يتعيّن على الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عسكرية مدجّجة بالسلاح أن تفكر فيما يمكنها وما ينبغي أن تفعله”.

وأشارت ماو نينغ إلى أن على واشنطن مقابلة بكين في منتصف الطريق، وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي والصحي، مشدّدة على أن هذا “سيفيد الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأسره”.

وكانت المخابرات الأمريكية قد نشرت في وقت سابق تقريراً يفيد بأنّ الصين تبني قدراتها النووية من أجل التنافس الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بينما حذّر واضعو التقرير أيضاً من المنافسة الأمريكية المتزايدة من الصين في مجالات مثل الفضاء والتكنولوجيا.