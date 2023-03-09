الرئيس الأسد لـ غراندي: من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سورية برؤية واحدة شاملة
دمشق- سانا:
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واعتبر الرئيس الأسد أنّه من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سورية برؤية واحدة شاملة، إذ إن ما خلفته الحرب جعل مواجهة تداعيات الزلزال أكثر صعوبة.
وأكد الرئيس الأسد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية السورية وبين المنظمات الدولية التي تعمل على الأرض، وتنسيق الجهود والإمكانيات ضمن إطار الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر بما يضمن عودة الناس في المناطق المتضررة إلى حياتهم وأعمالهم.
كما بحث الرئيس الأسد وغراندي الاستمرار في الإجراءات الضرورية لعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم.
وأكّد غراندي أنّ المفوضية ستكثف أعمالها وجهودها في سورية لدعم الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها الدولة السورية في مواجهة كارثة الزلزال وما خلفته من أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وأشار غراندي إلى أنّه لمس خلال زيارته إلى محافظتي اللاذقية وحماة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية ومنظمات المجتمع الأهلي في مساعدة وإغاثة المتضررين من الزلزال.
.. والمقداد يبحث مع غراندي التعاون بين سورية و”مفوّضية شؤون اللاجئين”
وفي وقتٍ سابق اليوم، بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوفد المرافق أوجه التعاون القائمة بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبشكل خاص لمواجهة التداعيات الناتجة عن كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شهر شباط الفائت.
وأكّد الوزير المقداد خلال اللقاء أهمية التعاون القائم مع المفوّضية ومنظمات الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في سورية، للمساهمة في التغلّب على آثار الزلزال، كما أشار إلى أثر العقوبات القسرية الأحادية الجانب التي يفرضها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على سورية.
وشدّد المقداد على أن أثر هذه العقوبات يقع بالدرجة الأولى على الناس العاديين، وهذا ما واجهته سورية خلال كارثة الزلزال.
بدوره عبّر المفوض السامي عن تقديره للتعاون الذي تبديه الحكومة السورية مع المفوضية، وأشار إلى أهمية تنسيق العمل بين المفوّضية ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أكّد ضرورة الربط بين الجهود الإغاثية التي تقوم بها المفوضية السامية بعد حدوث الزلزال، وتلك التي تقوم بها بخصوص عودة اللاجئين.
34 total views