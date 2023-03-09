الفرق الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها.. حواراتٌ بنّاءة للارتقاء بالواقعين الخدمي والتنظيمي

البعث – محافظات:

واصلت الفرق الحزبية في المحافظات، بما فيها المحافظات المنكوبة، عقد مؤتمراتها الحزبية السنوية بوتيرة عالية، وبطروح متجدّدة ومتنوعة.

ففي حلب (معن الغادري)، واصلت الفرق في فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي عقد مؤتمراتها السنوية بإشراف الرفاق أمين وأعضاء قيادة الفرع، وسط أجواء من الديمقراطية في طرح مجمل المشكلات الخدمية والاقتصادية والمعيشية، إلى جانب الحوارات البنّاءة للنهوض بالواقع التنظيمي، وتنشيط الحالة الثقافية والفكرية عبر إقامة الأنشطة والفعاليات المتنوعة لرفع مستوى الوعي.

واليوم عقدت كل من فرق الأبزمو وابين والأتارب السادسة في شعبة الشهيد محي الدين بكور، ونبّل الرابعة والزهراء الأولى والثانية في شعبة إعزاز، والمدينة الأولى والثانية في شعبة عين العرب والزربة والبوابية والعيس في شعبة الشهيد محمد شحادة والمركز الأولى والثانية وجنديرس والمدينة الرابعة في شعبة عفرين، مؤتمراتها.

وتركّزت المداخلات حول الجوانب الخدمية والمعيشية والاقتصادية، والعمل على تحسين مستوى الدخل وتحسين شبكة الطرقات بين مناطق وقرى الريف الواصلة إلى المدينة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وزيادة حصة الريف من المحروقات، وتحسين الواقع التعليمي عبر رفد المدارس بكوادر تدريسية كافية.

كذلك تمّت مناقشة العديد من القضايا السياسية والثقافية والفكرية والتنظيمية.

وأكّد ا‎لرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب المشرفون على مؤتمرات الفرق، أهمية رفع مستوى الأداء والعمل الحزبي والوظيفي، ما يسهم في تدعيم ركائز النمو وتحقيق الاستقرار، مشيرين إلى أن المرحلة الراهنة والمستقبلية تحتاج إلى كل جهد مخلص، ويقع على الجهاز الحزبي مسؤولية وطنية كبيرة.

بدورهم استعرض الرفاق أمناء الشعب خطط عمل شعبهم الحزبية للدورة الجديدة، مؤكدين أن كل ما تم طرحه سيكون موضع اهتمام ومتابعة مع الجهات المعنية.

وفي حمص (سمر محفوض)، واصلت الفرق الحزبية بفرع حمص للحزب عقد مؤتمراتها، حيث تمّت خلال جلساتها مناقشة جميع القضايا التي تخصّ الرفاق عبر الحوار البنّاء.

وقد عقدت فرق الحصن الأولى والثانية، الزراعة الأولى والثانية، الحرفيين، الموارد المائية، في شعب المدينة الأولى، المدينة الثالثة، تلكلخ، مؤتمراتها بحضور الرفاق أعضاء قيادة المكتب الفرعي بحمص، إياد ظفرور، وعزام ميلاد، ود.حسام عودة.

وقد أكّد الرفاق في كلماتهم التوجيهية دور المؤتمرات في مراجعة وتقييم أداء عمل عام مضى لتقييم العمل وتصويب الأخطاء.

ونوه الرفاق بأهمية العمل الذي قامت به كوادر الحزب بدعم أشقائهم في المحافظات المنكوبة بسبب الزلزال الأخير، وما يمثله من تحقيق للقيم الحزبية والإنسانية والاجتماعية.

وركّزت المداخلات على الجانب الخدمي والمعيشي الذي يعاني منه المواطن، مؤكدةً أهمية مواضيع ضبط الأسعار، ودعم الجمعيات الفلاحية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومطالبة بتأهيل بعض مراكز الاتصالات في عددٍ من القرى والمناطق.

وفي جامعة البعث عقدت فرقة الحقوق الثانية من الشعبة الحزبية الأولى مؤتمرها، بحضور عضو قيادة فرع جامعة البعث للحزب، رئيس مكتب الشباب، الرفيق جابر الاستانبولي، الذي قدّم التهنئة للوطن وقائده السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، بمناسبة ذكرى ثورة الثامن من آذار المجيدة، مستعرضاً الواقع السياسي والاقتصادي لسورية، وخاصةً الضغوط التي مورست عليها في التخلي عن مبادئها ودورها القيادي للأمة العربيّة، ومحاولات عزلها عن محيطها العربي.

وأكّد أنه بفضل حكمة قائد الوطن وتضحيات الجيش وتلاحمه مع الشعب الأبي في سورية، فشلت المحاولات وانقلبت المعادلة، وأصبح العالم يتهافت للقدوم إلى سورية وإقامة أطيب العلاقات معها.

وطالبت المداخلات بالإسراع في الانتهاء من مبنى كليّة الحقوق، وتأمين قاعات بشكل مؤقت للكلية، وتوفير بعض المستلزمات الضرورية، وبعض القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانية.

وأكّد الرفيق الدكتور إبراهيم إسماعيل، أمين الشعبة دور الوعي والاهتمام من جميع الرفاق بقضايا الجامعة والمجتمع على حدٍ سواء، مطالباً ببذل جميع الجهود لرفع مستوى العمل الحزبي.