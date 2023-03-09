القوات الروسية تردّ على هجمات بريانسك الإرهابية بضربة واسعة النطاق

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها وجّهت ضربة صاروخية واسعة النطاق رداً على الأعمال الإرهابية لنظام كييف في منطقة بريانسك الروسية، ودمّرت أماكن تمركز الطائرات المسيّرة الضاربة وعطّلت نقل احتياطات الأسلحة وإنتاج الذخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن “الضربات التي استخدمت فيها صواريخ “كينجال” فرط الصوتية من الجو والبحر والبر أدّت إلى تضرّر عناصر البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا ومؤسسات المجمّع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة التي تغذيها، وتدمير قواعد هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية، إضافة إلى تعطيل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، وتعطيل مرافق لإنتاج وإصلاح المعدات العسكرية والذخيرة”.

وتابعت الوزارة في بيانها حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه تم القضاء على أكثر من 135 عسكرياً من القوات الأوكرانية وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز “مي 8″، وتدمير مخزن الذخيرة الخاص باللواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية، إضافة إلى تدمير محطة رادار أمريكية الصنع، على محور دونيتسك.

وعلى محور كراسنو ليمان، تم القضاء على 115 جندياً أوكرانياً وتدمير 6 قطع معدات عسكرية أوكرانية.

وعلى محور كوبيانسك، تم القضاء على 50 جندياً أوكرانياً وتدمير 9 قطع من المعدات العسكرية الأوكرانية، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز “ميغ 29”.

أما على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، فقد تم القضاء على 65 عسكرياً أوكرانياً.

من جهة ثانية، أعلنت سلطات مقاطعة زابوروجيه أن نظام كييف قطع تماماً توريد الكهرباء إلى المحطة الكهروذرية في إينرغودار.

ونقلت وكالة تاس عن عضو إدارة المقاطعة فلاديمير روغوف قوله اليوم: “قام الجانب الأوكراني صباح اليوم بقطع آخر خط لتوريد الكهرباء الذي كان يغذي المحطة الكهروذرية، وبهذا الشكل تم فصل المحطة بالكامل عن المصادر الخارجية للطاقة”.

وأضاف روغوف: “لم يحدث أي شيء في المنطقة يمكن أن يؤدّي إلى هذا الإجراء الذي يعدّ تصرّفاً خبيثاً من جانب سلطات كييف، ويدل على مدى عجزهاً”، لافتاً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي هذا قد يتسبّب في ظهور بعض الصعوبات لمدينة إينرغودار.

إلى ذلك، قُتل مدني وأصيب ثمانية آخرون بجروح نتيجة قصف لقوات النظام الأوكراني استهدف مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونقلت وكالة تاس عن كونستانتين زينتشينكو رئيس بلدية فولنوفخا قوله اليوم: “تعرّضت محطة للحافلات في فولنوفخا لقصف أوكراني بصواريخ هيمارس الأمريكية، ما أدّى إلى مقتل مدني وإصابة آخر”.

وفي السياق، أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مركز التحكم والتنسيق المشترك اليوم، أن قوات كييف استهدفت المناطق السكنية في الجمهورية بـ93 قذيفة من عيار 155 ميلليمتراً و122 ميلليمتراً خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدّى إلى إصابة سبعة مدنيين بينهم طفلان.

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