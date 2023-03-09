القوات الروسية تستهدف بضربات مكثفة أنحاء واسعة من أوكرانيا

شنّت القوات الروسية فجر اليوم الخميس ضربات مكثّفة على أنحاء واسعة من أوكرانيا، شملت خصوصاً منطقتي خاركيف شرقي أوكرانيا وأوديسا جنوبي البلاد، فيما دوّت انفجارات في العاصمة كييف لم تتّضح في الحال طبيعتها بحسب السلطات.

وفي العاصمة كييف، أكّد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر مواقع التواصل الاجتماعي دوي انفجارات في حيّ هولوسييفسكي مضيفاً أنّ “كلّ الأجهزة في طريقها إلى المكان الواقع في جنوب المدينة”.

من جهتها، قالت الإدارة العسكرية في كييف إنّ الدفاعات الجوّية تصدّت لأهداف في سماء العاصمة.

وفي شرق أوكرانيا، قال أوليغ سينيغوبوف، حاكم منطقة خاركيف، في منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ “العدو شنّ نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها”.

وفي مدينة خاركيف، قال رئيس البلدية إيغور تيريخوف إنّ البنية التحتية للطاقة استُهدف ما أدّى إلى مشاكل في الكهرباء في أجزاء من المدينة.

وفي جنوب البلاد قال ماكسيم مارشينكو حاكم منطقة أوديسا إنّ صواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة” واصفاً ما تعرّضت له منطقته بـ”الضربة الصاروخية الضخمة”.وفي خميلنيتسكي الواقعة غربي البلاد حضّ حاكم المنطقة سيرغي غماليي السكّان على البقاء في الملاجئ .

كذلك، دوّت انفجارات في مناطق أوكرانية أخرى من بينها ميكولاييف (جنوب) ولفوف (غرب) ودنيبرو (شرق) بحسب مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية.

وأمس الخميس، أعلنت مجموعة “فاغنر” سيطرتها على شرق باخموت فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح لشبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية أنّ سقوطها تمهيد لسقوط مدن أخرى.