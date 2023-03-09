القوات العراقية تقبض على 11 إرهابي
بغداد – سانا:
ألقت القوات العراقية اليوم، القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية شملت عدة مناطق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن جهاز مكافحة الإرهاب قوله في بيان: إنه ضمن سلسلة من العمليات النوعية، تم إلقاء القبض على 8 مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في كل من كركوك والسليمانية وأربيل وقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وحي الجامعة في العاصمة بغداد، وناحية اليوسفية جنوب بغداد، وقضاء الحبانية في محافظة الأنبار، وقضاء الخالص بمحافظة ديالى.
وأشار البيان إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة، وفي مختلف قواطع العمليات لملاحقة فلول الإرهابيين وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وألقت القوات العراقية في وقت سابق اليوم، القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين وسط العراق.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم إلقاء القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم “داعش” في محافظة بابل.
وقالت الوكالة في بيان اليوم: “إن مفارز الوكالة تمكّنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين لانتمائه لعصابات داعش، وتورّطه في تفجير إرهابي انتحاري استهدف سوق الإسكان بقضاء الإسكندرية في محافظة بابل عام 2013، وراح ضحيته العديد من المواطنين الأبرياء، كما أن الشخص المذكور مسؤول عن جمع الأموال لمصلحة عناصر التنظيم”.
وأضاف البيان: إنه تم التحقيق مع الإرهابي الذي اعترف بجرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
إلى ذلك، ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين وسط العراق.
وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية المشتركة في بيان: “إنه تم بعمليتين نوعيتين منفصلتين وبجهد استخباري مميز نصب كمينين محكمين في ناحية آشور قضاء الشرقاط، وتم القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب”، مشيرةً إلى أنه تم تسليمهما إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات بحقهما.
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