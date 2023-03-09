القوات العراقية تقبض على 11 إرهابي

ألقت القوات العراقية اليوم، القبض على 8 إرهابيين بعمليات أمنية شملت عدة مناطق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن جهاز مكافحة الإرهاب قوله في بيان: إنه ضمن سلسلة من العمليات النوعية، تم إلقاء القبض على 8 مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، في كل من كركوك والسليمانية وأربيل وقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وحي الجامعة في العاصمة بغداد، وناحية اليوسفية جنوب بغداد، وقضاء الحبانية في محافظة الأنبار، وقضاء الخالص بمحافظة ديالى.

وأشار البيان إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة، وفي مختلف قواطع العمليات لملاحقة فلول الإرهابيين وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وألقت القوات العراقية في وقت سابق اليوم، القبض على إرهابيين اثنين في قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين وسط العراق.