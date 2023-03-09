“المركزي”: رفع سقف السحب اليومي للبيوع العقارية إلى 25 مليون ليرة

دمشق – سانا:

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً اعتمد بموجبه التعليمات المتعلقة بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 9 م وللعام الجاري وتعديلاته المتضمن أحكام الحسابات المصرفية الخاصة ببيوع العقارات والمركبات بأنواعها، وسمح بموجبه برفع سقف السحب النقدي اليومي من هذه الحسابات في الحالات الخاصة بالبيوع العقارية إلى 25 مليون ليرة سورية.

وأوضح المركزي أنه في حال وجود حاجة لسحب مبالغ يومية أكبر من 25 مليون ليرة يجوز لصاحب الحساب المصرفي تقديم طلب إلى المصرف المركزي وفق الآلية المتبعة، ليصار إلى معالجة طلبه والبت به أصولاً.

ولا تخضع عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية لأحكام هذا القرار الصادر عن المركزي، فيما يتوجب إبقاء مبلغ 500 ألف ليرة سورية في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد تنفيذ إشعار تحويل قيمة عملية البيع في حسابه المصرفي، كما تعد مصارف التمويل الأصغر مشمولة بتطبيق أحكام القرار.

وفي وقتٍ سابق اليوم، حدد المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7200 ليرة للدولار الواحد في نشرة الحوالات والصرافة.

ووفقاً للنشرة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7596.72 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.