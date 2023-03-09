“المعهد العالي للتنمية الإدارية” يدرس إمكانية تحويله إلى نواة لكلية العلوم الإدارية

دمشق- وفاء سلمان

في إطار تحقيق رسالة المعهد العالي للتنمية الإدارية وأهدافه في تطوير وتعميق المعرفة الإدارية، يتمّ العمل على تأهيل جيل من القادة الإداريين المبدعين المتسمين بمستوى عالٍ من الكفاءة وتوليد الأفكار لرفع سوية الوظائف الإدارية والتنظيمية في المجتمع من خلال نشاطاته العلمية والعملية وإكساب المجازين المعارف والمهارات الإدارية، وذلك برفد المجتمع بالأطر القيادية. هذا ما أشار إليه الدكتور سامر حسين المصطفى عميد معهد التنمية الإدارية، حيث بيّن في حديثه لـ”البعث” أنه تمّ وضع خطة عمل خلال 2023 تمثلت بالمطالبة بافتتاح درجة الدكتوراه في قسم اقتصاد الأعمال، وإدارة الأعمال الدولية، والسعي لافتتاح الدكتوراه المهنية بشروط محدّدة، ودعم المعهد بكادر تعليمي وتدريسي جديد، بالإضافة لتفعيل مكتب ممارسة المهنة والنشاط البحثي والعلمي من خلال توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أكاديمية للتدريب والاستشارة، كما تمّ تنفيذ ورشتين بعنوان (تصميم وقيادة المنظمة الرائدة، تنمية القيادات الإدارية) بإشراف نخبة من الخبراء في مجال التدريب والإدارة، إضافة إلى أنه سيتمّ توقيع عدة اتفاقيات، منها توقيع اتفاقية مع شركة دايموند فيوتشر لربط سوق العمل، وإقامة عدة ورشات مجانية لطلاب المعهد واستقبال شخصيات ذات خبرة ومهارة في الإدارة.

ولفت المصطفى إلى أن المعهد في طور وضع خطة عمل لدراسة إمكانية تحويله إلى نواة لكلية العلوم الإدارية بجامعة دمشق، ودراسة إمكانية العمل على إنشاء كتلة بناء خاصة بالمعهد ضمن حرم جامعة دمشق، وإمكانية تفعيل مكتب استشارات إدارية وجدوى اقتصادية للجهات العامة والخاصة لتطوير ودعم عملية النشر الخارجي لأعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، واستعادة الدور الريادي في عملية إعداد الكوادر وتنمية المهارات في المجال الإداري والتنموي لمختلف القطاعات (عام، خاص، منظمات دولية، قطاع أهلي)، إضافة إلى القيام برحلات علمية لطلاب المعهد (المدينة الصناعية، سوق دمشق للأوراق المالية)، علماً أنه تمّ افتتاح درجة الدكتوراه في المعهد لقسمي إدارة الموارد البشرية والإدارة الإستراتيجية، وتجهيز قاعة مخصّصة للمناقشات العلنية لرسائل الماجستير والدكتوراه، وإقامة ورشة مجانية لطلاب المعهد بعنوان (المهارات المطلوبة لسوق العمل)، وورشة بعنوان (تنمية المهارات الإدارية والشخصية للقادة الإداريين)، إضافة إلى إقامة محاضرة مجانية لطلاب المعهد بعنوان (كيف تختار مجلة علمية معتمدة لبحثك)، مع الإشارة إلى أن المعهد يتكوّن من أربعة أقسام، منها (قسم إدارة الموارد البشرية، قسم الريادة والإبداع والاستراتيجيات، قسم اقتصاد الأعمال وإدارة الأعمال الدولية، قسم الإدارة العامة).

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