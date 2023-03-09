المقداد يبحث مع غراندي التعاون بين سورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

9-مارس-2023

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق أوجه التعاون القائمة بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبشكل خاص لمواجهة التداعيات الناتجة عن كارثة الزلزال الذي ضرب سورية في شهر شباط الفائت.

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء اليوم على أهمية التعاون القائم مع المفوضية ومنظمات الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في سورية، للمساهمة في التغلب على آثار الزلزال، كما أشار إلى أثر العقوبات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على سورية.

وشدد المقداد على أن أثر هذه العقوبات يقع بالدرجة الأولى على الناس العاديين، وهذا ما واجهته سورية خلال كارثة الزلزال.

بدوره عبر المفوض السامي عن تقديره للتعاون الذي تبديه الحكومة السورية مع المفوضية، وأشار إلى أهمية تنسيق العمل بين المفوضية ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أكد على ضرورة الربط بين الجهود الإغاثية التي تقوم بها المفوضية السامية بعد حدوث الزلزال، وتلك التي تقوم بها بخصوص عودة اللاجئين.

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9-مارس-2023

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