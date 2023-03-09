المهندس مخلوف يبحث مع السفير الباكستاني سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

دمشق – سانا:

بحث المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة ” مع شاهد أختر سفير باكستان في سورية سبل تعزيز التعاون بين الجانبين السوري والباكستاني، وخاصة الترتيبات والتسهيلات التي قامت بها الحكومة السورية لاستقبال سفينة المساعدات المقدمة من الحكومة والشعب الباكستاني إلى الشعب السوري لتخفيف آثار كارثة الزلزال التي لحقت به.

وأشار المهندس مخلوف إلى أن السفينة الباكستانية التي تحمل مساعدات إغاثية ستصل يوم الـ 13 من آذار الجاري إلى مرفأ اللاذقية، علماً أن باخرة أخرى ستبحر في الوقت نفسه من باكستان، وهناك تحضيرات لسفينتين أخريين تحملان مساعدات إغاثية متنوعة، كما سبق ووصلت حتى الآن أربع طائرات مساعدات باكستانية إلى سورية.

وشكر الوزير مخلوف جهود الأخوة في باكستان ومؤازرتهم للشعب السوري في محنته وصدق مشاعرهم، مؤكداً عمق العلاقات الطيبة بين البلدين.

ولفت الوزير مخلوف إلى أهمية تأمين المعدات والتجهيزات اللازمة لتسريع وتيرة العمل في عملية تقييم حالة المباني، حيث تقوم اللجان الفنية الإنشائية بالإجراءات اللازمة وفقاً لكل حالة (ترميم أو إعادة تأهيل أو بناء..) بما يسهم بتسريع عودة الأهالي إلى منازلهم، مشيراً إلى تقديم كل أوجه الدعم اللازم لوصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.

من جانبه، شاهد أختر أعرب عن اهتمام بلاده والشعب الباكستاني بتقديم الدعم للشعب السوري الصديق، لافتاً إلى قرار الحكومة الباكستانية ورغبة الشعب الباكستاني ببذل كل الجهود لتقديم المساعدة للشعب السوري.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الباكستانية بدمشق بالتعاون مع الجالية الباكستانية في سورية سيرت خلال الفترة الماضية ثلاث شحنات مساعدات من داخل سورية إلى محافظات حلب واللاذقية وحماة، وكان السفير مرافقاً الشحنة التي وصلت مؤخراً إلى محافظة حماة.