بطولة للقوة البدنية.. والتوقيت فرضته الظروف

بعد فترة التوقف القسري الذي فرضته ظروف الزلزال الذي ضرب عدة محافظات، وقرار الاتحاد الرياضي بإيقاف النشاط وتحويل الجهود نحو تقديم الخدمات الإنقاذية والإغاثية للمتضررين، عادت البطولات لتبرمج على أجندات اتحادات الألعاب، وخاصة التي تنتظرها استحقاقات خارجية.

اتحاد القوة البدنية على سبيل المثال قرّر إقامة بطولة الجمهورية للإناث الأسبوع المقبل، وذلك لانتقاء المنتخب الوطني الذي سيشارك في البطولة العربية المقرّرة في لبنان والتي تعدّ باكورة نشاطات الاتحاد العربي العائد للأضواء مؤخراً.

رئيسُ اتحاد القوة البدنية زياد محمد أكد لـ”البعث” أن قرار إقامة البطولة لم يكن سهلاً في ضوء الظروف الصعبة التي مرّت بها عدة محافظات جراء تداعيات الزلزال، لكن الرغبة في عودة الحياة إلى طبيعتها ووجود استحقاق عربي فرض إقامتها في هذا التوقيت.

وبيّن محمد أن البطولة كانت مقررة نهاية الشهر الماضي لكن الظروف الخارجة عن الإرادة جعلت التأجيل من نصيبها رغم إقامة عدة بطولات للمحافظات التي انتقت فرقها، مشيراً إلى أن الفئات التي ستخوض المنافسات هي الناشئات والشابات والسيدات والماسترز، وتمّ تحديد المستويات اللازمة للمشاركة والتي كانت متناسبة مع المستوى العام.

وحول مكان إقامة البطولة، كشف محمد أن القرار الذي صدر عن المكتب التنفيذي حدّد صالة الفيحاء كمكان لها، لكن هناك جهوداً مشكورة من كوادر محافظة ريف دمشق لاستضافتها في المحافظة، وهذا الأمر سيكون إيجابياً في نشر اللعبة وتنظيم بطولاتها في ضوء الجهود المبذولة لاستضافة متميزة في محافظة ريف دمشق.

وشدّد رئيس اتحاد اللعبة على أن وجود مطالبات بتأجيل البطولة أمر مفهوم بعد مصاب الزلزال، لكن وجود مشاركة عربية لكل الفئات في شهر تموز المقبل واقتراب شهر رمضان المبارك فرض هذا التوقيت، مع وجود حاجة لإقامة بطولات لبقية الفئات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

المحرر الرياضي

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