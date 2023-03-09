بمشاركة سورية.. اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

الدوحة – سانا:

اختُتمت اليوم أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي استضافته الدوحة، وشاركت سورية فيه بوفد رسمي ترأسه السفير حسام الدين آلا، وضمّ في عضويته الوزير المستشار قصي الضحاك.

واعتمد المشاركون بيان الدوحة الذي شدّد على تضافر جهود الدول كافة لدعم أقل البلدان نمواً، وتنفيذ برنامج عمل الدوحة للسنوات العشر القادمة، بما يتيح لهذه البلدان الـ46 الخروج من هذا التصنيف والالتحاق بالدول السائرة على درب النمو.

كذلك اعتمد المؤتمر تقارير رؤساء الموائد المستديرة الثماني التي عقدت على هامش النقاش العام، وركّزت على التحديات التي تواجهها أقل البلدان نمواً والإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتغلب على تلك التحديات والتعافي من آثار جائحة كوفيد 19، وبناء قدرات تلك الدول وصمودها في مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الدولية وتغيّر المناخ والنزاعات، وضمان استفادتها من العلوم والتقانات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان عدم التخلف عن الركب.

وكان السفير حسام الدين آلا رئيس وفد سورية إلى المؤتمر أكّد في كلمة قبل يومين دعم سورية الثابت للنهج المتعدّد الأطراف الهادف إلى مساعدة الدول النامية، وخاصة الأقل نمواً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيداً عن التسييس مع احترام خصوصيات الدول وقيمها الوطنية والثقافية والتاريخية، مشيراً إلى أن تحقيق أهداف برنامج العمل الذي تم اعتماده في المؤتمر سيعتمد بشكل كبير على الالتزام الحقيقي بتنفيذ الشراكات والحلول المبتكرة التي يتوخاها من جميع الأطراف المعنية وعلى الدعم النشيط من المجتمع الدولي وتنفيذ البلدان المتقدمة تعهّداتها بتوفير المساعدة الإنمائية الرسمية لمساعدة الدول الأقل نمواً.

يشار إلى أن المؤتمر انطلق يوم الأحد الماضي تحت شعار “من الإمكانات إلى الازدهار” بمشاركة 6 آلاف شخصية من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية، بهدف بحث سبل مساعدة الدول الـ46 الأقل نمواً حول العالم، وحشد الاستثمارات لدفع عجلة اقتصاداتها.