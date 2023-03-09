خط معفى لمشروع مياه بكلفة مليار ليرة

طرطوس – لؤي تفاحة

قامت المؤسّسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء في محافظة طرطوس، بوصل المحطة الثانية بالمحطة الأولى من مشروع دوير طه بخط ساخن معفى من التقنين الكهربائي بطول ٢٨٦٠ م لتأمين المياه للمستفيدين من المشروع على مدار الساعة، وذلك تلبية لاحتياجات قرى ريف طرطوس التي تشرب من مشروع المحطة الثانية بالمشروع المذكور.

يقول مدير مؤسّسة المياه المهندس عيسى حمدان: لقد تمّ وصل المحطة الثانية من مشروع دوير طه بتغذيته بخط من الكهرباء “الساخنة” بكلفة مالية بلغت نحو المليار ليرة لتغذية قرى (دوير طه، عبة، رويسة، البريج، ناحية السودا، عورو، رأس الكتان، ضهر مطر، بيت سماق، عنازة، بحنين) التابعة لوحدة ريف طرطوس بمياه الشرب بلا انقطاع، موضحاً أن هذا العمل سيسهم في تحسين الواقع المائي للقرى المذكورة وإمكانية الاستفادة منه في دعم مشروعي العنازة والجديدة، علماً أن المؤسّسة تعمل بشكل مستمر ومتواصل لتأمين المزيد من المشاريع بالخطوط الساخنة بالتعاون مع شركة الكهرباء، مبيناً أنه سيتمّ خلال الفترة المقبلة ربط مشروع مرقية الذي يعتبر من المشاريع الحيوية كونه يخدم أكثر من ٤٠ قرية في ريف منطقة الشيخ بدر الغربي وتأمين وتحسين الواقع المائي، ولاسيما في فصل الصيف.

رئيسُ مجلس بلدة السودا خالد قزيحة اعتبر أن هذه الخطوة تشكل حلاً لمشكلة انقطاع المياه التي كانت قائمة سابقاً نظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية الجبلية والكثافة السكانية الكبيرة كون المشروع يخدم أكثر من ٤٠ ألف نسمة.

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