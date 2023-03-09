رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية

كما وافق على توصية اللجنة المتضمنة الموافقة على ملحق العقد المبرم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع مصياف لتنفيذ مشروع إنهاء أعمال العقد الأساسي المتعلق بمشروع إنشاء طريق حمص- مصياف “المرحلة الثالثة”، وعلى توصية اللجنة المتضمنة الموافقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية في عدرا ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع توسع القطاع السابع (شق وتعبيد طرق) مرحلة ثانية في المدينة الصناعية بعدرا.