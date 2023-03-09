رئيس مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة الاقتصادية بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة على العقد المبرم بين السورية للحبوب والشركة العامة للطرق والجسور فرع حماة لتنفيذ أعمال الموقع العام لمطحنة سلحب للأعمال الصحية والطرقية والكهربائية والمدنية والمعمارية.
كما وافق على توصية اللجنة المتضمنة الموافقة على ملحق العقد المبرم بين المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع مصياف لتنفيذ مشروع إنهاء أعمال العقد الأساسي المتعلق بمشروع إنشاء طريق حمص- مصياف “المرحلة الثالثة”، وعلى توصية اللجنة المتضمنة الموافقة على العقد المبرم بين المدينة الصناعية في عدرا ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع توسع القطاع السابع (شق وتعبيد طرق) مرحلة ثانية في المدينة الصناعية بعدرا.
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