مؤسسة التعاون السوري الروسي تحتفل بعيدها الأول بالمركز الثقافي الروسي

نظمت اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون بين المركز الثقافي الروسي ومركز المصالحة الروسي، وبالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية وإدارة شؤون الشهداء وجرحى الجيش والمفقودين فعالية بمناسبة العيد الأول لمؤسسة التعاون السوري الروسي في المركز الثقافي الروسي بدمشق.

وتضمنت الفعالية عرض فيلم قصير لعمل وأنشطة مؤسسة التعاون السوري الروسي لعام 2022 والتي شملت افتتاح مراكز طبية وتعليمية وتقديم مساعدات مختلفة، إضافة إلى عرض فلكلوري وطني بقيادة الموسيقي هادي بقدونس نائب نقيب الفنانين والفنانة فاتن صيداوي.

كذلك تضمنت عرضاً وطنياً روسياً يشمل لوحات فلكلورية سورية وروسية تنتمي إلى مراحل تاريخية مختلفة، ما يعكس ثقافة الشعبين السوري والروسي وتاريخهما الحضاري والثقافي والفني.

ولفت نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي لسانا الثقافية إلى دور مؤسسة التعاون السوري الروسي التي تقوم بتقديم كل أنواع المساعدات للشعب السوري وخاصة الطبية منها، منوها بدورها قبل وأثناء الزلزال.

وأشار إلى تعاون المركز الثقافي الروسي المستمر مع مجموعة مؤسسات المجتمع الأهلي السوري في كثير من المجالات المتعلقة بالثقافة والفنون، مبيناً أن المركز من المؤسسات الأكثر تعاوناً وانفتاحاً لتمتين الشراكة المجتمعية العميقة، ودعم شرائح المجتمع السوري وفعالياته وتنشيطه عبر كل الإمكانيات المتوافرة.

وتخلل الفعالية تكريم أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وكوادر وشركاء مؤسسة التعاون السوري الروسي.

حضر الحفل العماد أول بحري أوسيوبوف قائد المجموعات العملياتية الروسية، ومعاون وزير الدفاع اللواء محمد الفاعوري، ومدير المركز الثقافي الروسي الدكتور نيكولاي سوخوف، ورئيس مجلس أمناء التعاون السوري الروسي الدكتور فادي عيساني، وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي رضوان مصطفى.