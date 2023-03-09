مجلس النواب الأميركي يرفض انسحاب قوات بلاده من سورية

رفض أعضاء مجلس النواب الأميركي خلال عملية تصويت على مشروع قرار قدّمه النائب الجمهوري مات غويتز انسحاب قوات الولايات المتحدة من سورية الموجودة بطريقة غير شرعية.

وحظي مشروع القرار بتأييد 103 أعضاء فيما قوبل برفض 321 آخرين. وصوت 56 من النواب الديمقراطيين لمصلحة مشروع القرار فيما أيّده 47 عضواً من الجمهوريين.

وانتقد مات غويتز وجود القوات الأميركية في سورية داعياً إلى سحبها منها كذلك انتقد دعم القوات الأميركية “وحدات حماية الشعب” مبيناً أنّها تستهدف مصالح “تركيا الشريكة في حلف شمال الأطلسي”.

ورأى النائب الجمهوري أنّ “مهمة الجيش الأميركي ليست إشعال فتيل الحروب في بلدان أخرى بأموال ضرائب الأميركيين”.

وقدّم غويتز مشروع القرار الذي يشير إلى أنّ عدد القوات الأميركية على أراضي سورية بلغ 900 شخص في شباط الماضي.

وقال النائب الأميركي في حينها: “حتى اليوم، لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على وجود القوات المسلحة الأميركية” المنتشرة في محافظتي الحسكة ودير الزور قرب منابع النفط.