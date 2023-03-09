مدفيديف: الرواية الأميركية عن تفجيرات “نورد ستريم” غبية

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف اليوم الخميس الرواية القائلة إنّ تفجير “نورد ستريم” نفذته مجموعة موالية لأوكرانيا بأنها “دعاية أميركية غبية”.

وكتب مدفيديف في قناته في “تليغرام” أنّ فريق العمل والكاميرا “سيئون للغاية والسيناريو ممل”، مضيفاً أن الرواية الأخيرة هي “دعاية أميركية غبية لا يحبها أحد حتى الأوروبيون الذين تسمموا بها لا يصدقونها”.

وفي وقت سابق أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأنّ الجهة المسؤولة عن تفجير خطوط أنابيب “نورد ستريم” هي مجموعة مؤيدة لأوكرانيا.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أنّ التسريبات في وسائل الإعلام الغربية بشأن الهجمات على “نورد ستريم” يقوم بها “أولئك الذين لا يريدون إجراء تحقيق قانوني ويخططون لصرف انتباه الجمهور عن الحقائق”.

وشددت على أنّ الأنظمة الغربية المتورطة في الحادث يجب أن تستجيب للطلبات الرسمية للجانب الروسي، وأن تأخذ في الاعتبار تحقيق الصحافي الأميركي سيمور هيرش.