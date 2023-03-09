مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من صباح غدٍ الجمعة

9-مارس-2023

دمشق – سانا:

أعلنت وزارة النقل أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي ستعود اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة.

وبينت الوزارة أن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر الثلاثاء الماضي، داعيةً النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافةً إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.

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9-مارس-2023

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