250 منتجاً بحثياً لمركز السياسات الزراعية 

يعد المركز الوطني للسياسات الزراعية التابع لوزارة الزراعة جهة بحثية متخصصة في مجال أبحاث السياسات الزراعية والتحليل الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الزراعي، بهدف إعداد السياسات الزراعية المناسبة وتحليلها ومتابعتها وايجاد بدائل مناسبة لها، للاستفادة منها من قبل صانعي القرار والباحثين والاقتصاديين والمهتمين في هذا المجال، ووضع التصورات المستقبلية لتطويرها من خلال تعزيز التعاون مع الجهات المعنية في صنع القرار وإنشاء وتطوير الروابط مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية.

مدير المركز المهندس رائد حمزة بين أن المركز قدم أكثر من 250 منتج بحثي منذ تأسيسه عام 2000، تتضمن دراسات تحليل السياسات وأوراق العمل وملخصات السياسات التي تم إنجازها في أقسامه الأربعة المتخصصة، لافتاً إلى أن القسم الاول هو قسم السياسات التجارية الذي يعنى بتنفيذ الدراسات المتعلقة بالتجارة الزراعية السورية وتقويم انعكاسات الاتفاقيات بشأنها بمختلف مراحلها وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وقسم سياسات الغذاء والزراعة ومهمته تحليل الخصائص والأداء الاقتصادي لقطاع الزراعة والغذاء في سورية، إلى جانب قسم التنمية الريفية “تحليل” يقوم بدراسة العلاقة بين القطاع الريفي وباقي القطاعات الاقتصادية وتحليل الواقع المعيشي لسكان الريف واقتراح السياسات وأساليب العمل لتحسين ظروف معيشتهم، وهناك قسم المعلومات والاتصالات ومهمته تحديث قاعدة البيانات الزراعية وتطوير شبكة الاتصالات الخاصة بالمركز.

وأشار حمزة إلى أنه تم إحداث قسم جديد هو قسم التنمية الزراعية ومهمته تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ودراسة أداء السلاسل السلعية وتقييم مؤشرات الملاءمة وأداء القطاع الزراعي.

وأكد حمزة سعي المركز الدائم كمؤسسة حكومية تتبع لوزارة الزراعة لتكون مؤهلة فنياً قادرة على العمل على تنفيذ الأبحاث وتحليل السياسات الاقتصادية عامة والسياسات الزراعية خاصة وتتمتع بالاستقلال التنظيمي والإداري وتوسع نشاطاتها على المستوى المحلي والدولي من خلال تقديم المعلومات اللازمة لصياغة السياسات ومساعدة صانعيها في وضع الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والمساهمة في وضع سياسات الاقتصاد الشامل.

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