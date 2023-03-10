اتحاد الفلاحين يطلق مبادرة لاصلاح الأقنية والجسور

حلب – معن الغادري

بدأ الاتحاد العام للفلاحين بتنفيذ مبادرة لصيانة وإصلاح الأقنية الرئيسية والفرعية والجسور المتضررة بفعل الزلزال في ريف حلب.

واعتبر رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم بأن هدف المبادرة المساهمة في إزالة ٱثار الزلزال من ناحية ما يمكن إنقاذه من أقنية الري الحكومية المتضررة ، مشيراً إلى أن الاتحاد سيتابع بمبادرات مشابهة في باقي المحافظات، مبيناً أن اتحاد الفلاحين تعاقد مع مؤسسة الاسكان العسكري من أجل استصلاح الأراضي بهذا الخصوص، علماً أن قيمة العقد بلغ ٥١٢ مليون ليرة .

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