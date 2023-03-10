الرئيس الكوري الديمقراطي يتفقّد تدريبات وحدة المدفعية (هواسونغ) بالذخيرة الحية

بيونغ يانغ – سانا:

قدم رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون إرشادات ميدانية لوحدة مدفعية (هواسونغ) خلال تفقده تدريبات هجومية بالذخيرة الحية أمس، وأعرب عن ارتياحه الكبير لنتائج التدريبات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية أن الرئيس كيم وجه ميدانياً وحدة مدفعية (هواسونغ) المكلفة بمهمة عملياتية للجيش الشعبي الكوري على الجبهة الغربية أمس، وشاهد التدريبات الهجومية، وأعرب عن تقديره الشديد لجميع أفراد الخدمة لتكثيفهم التدريب القتالي والسياسي، وعن استعداد مدفعية (هواسونغ) بقوة وحزم للرد على أي حرب فعلية.

وشدد كيم على ضرورة البقاء في حالة يقظة دائما لجميع أنواع التحركات المحمومة، للاستعداد للحرب التي يقوم بها العدو مؤخرا والحفاظ على القدرة القوية والتدرب بثبات للاستجابة على نحو ساحق لهذه التحركات واحتوائها في كل الأوقات، من أجل ردع شامل لخطر اشتباكات عسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وأعرب كيم عن ارتياحه الكبير لنتائج التدريبات، قائلاً: إن نتائج التدريبات أظهرت بوضوح الإحساس المهم بالمهمة وبأن الجيش يجب أن يكون مستعدا للقتال في أي وقت، وأن يكون مسؤولاً عن فعل حقيقي بدلاً من الأقوال.

وشدد رئيس كوريا الديمقراطية على أن الوحدات يجب أن تكون مهيأة بشكل صارم لتحقيق أقصى درجات الكمال في تنفيذ المهمتين الاستراتيجيتين (ردع الحرب) و(أخذ زمام المبادرة في الحرب)، من خلال تكثيف التدريبات بشكل مطرد وبطريقة متنوعة في مواقف مختلفة.