انتخاب شي جين بينغ رئيساً للصين لولاية دستورية جديدة

انتخب المجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني بالإجماع اليوم شي جين بينغ رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، ورئيساً للجنة العسكرية المركزية للبلاد.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن شي تعهد في كلمة ألقاها بقاعة الشعب الكبرى في بكين عقب انتخابه في الدورة التشريعية السنوية الجارية للمجلس الوطني، بالولاء للدستور الصيني.

كذلك انتخب المجلس هان تشنغ نائباً للرئيس الصيني، وتشاو له جي رئيساً للجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني.

وبينت الوكالة أن ما مجموعه 14 شخصاً انتخبوا كنواب لرئيس اللجنة الدائمة هم “(لي هونغ تشونغ) و(انغ دونغ مينغ) و(شياو جيه) و(تشنغ جيان بانغ) و(دينغ تشونغ لي) و(هاو مينغ جين) و(تساي دا فنغ) و(خه وي) و(وو وي هوا) و(تيه نينغ) و(بنغ تشينغ هوا) و(تشانغ تشينغ وي) و(لوسانغ جامتسان) و(شهرت ذاكر)”، كما انتخب ليو تشي أميناً عاماً للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.