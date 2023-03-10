بكين تجدّد دعوة واشنطن إلى سحب قواتها من سورية

10-مارس-2023

بكين – سانا:

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ مطالبة بلادها للولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من سورية، والتوقف عن نهب ثرواتها.

ونقلت وكالة تاس عن نينغ قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: “إن الولايات المتحدة تدخلت بشكل غير قانوني في سورية ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء، وحصول كارثة إنسانية خطيرة، ولذلك ندعو الولايات المتحدة إلى الاحترام الصادق لسيادة الدول الأخرى واستقلالها وسلامة أراضيها والوقف الفوري لوجودها العسكري غير الشرعي، ولعمليات النهب في سورية”.

ودعت نينغ السلطات الأمريكية أيضاً إلى رفع العقوبات الأحادية غير الشرعية عن سورية، ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية هناك.

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10-مارس-2023

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