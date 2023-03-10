عبد اللهيان: حسن الجوار يشكّل محوراً أساسياً لسياسة إيران

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إلقاء اللوم على بلاده بخصوص إغلاق آلية التعامل المالية الأوروبية مع طهران INSTEX محاولة كاذبة للتغطية على فشل أوروبا في الحفاظ على استقلالها عن أمريكا.

وأضاف كنعاني في تصريح اليوم: إن السبب الرئيسي لفشل INSTEX هو الافتقار إلى الإرادة الجادة، وعدم قدرة الحكومات الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها في سبيل التعويض عن الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات غير القانونية المصاحبة لهذا الانسحاب.

ولفت كنعاني إلى أن إيران لم تثق قط في INSTEX ، وتدير أعمالها الدولية من خلال قنوات مصرفية مالية ودولية أخرى.