عبد اللهيان: حسن الجوار يشكّل محوراً أساسياً لسياسة إيران
طهران – سانا:
اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن عودة العلاقات بين بلاده والسعودية توفر إمكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي.
وقال عبد اللهيان في حسابه على موقع تويتر: “إن سياسة حسن الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية الايرانية، تمضي بقوة في المسار الصحيح، ويعمل جهازنا الدبلوماسي بنشاط نحو إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية”.
وكانت إيران والسعودية اتفقتا برعاية صينية على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارات خلال شهرين.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إلقاء اللوم على بلاده بخصوص إغلاق آلية التعامل المالية الأوروبية مع طهران INSTEX محاولة كاذبة للتغطية على فشل أوروبا في الحفاظ على استقلالها عن أمريكا.
وأضاف كنعاني في تصريح اليوم: إن السبب الرئيسي لفشل INSTEX هو الافتقار إلى الإرادة الجادة، وعدم قدرة الحكومات الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها في سبيل التعويض عن الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق النووي والعقوبات غير القانونية المصاحبة لهذا الانسحاب.
ولفت كنعاني إلى أن إيران لم تثق قط في INSTEX ، وتدير أعمالها الدولية من خلال قنوات مصرفية مالية ودولية أخرى.
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