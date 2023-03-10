لافروف: ما يجري في جورجيا محاولة لتغيير السلطة بالقوة

موسكو – سانا:

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الأحداث الحالية في جورجيا تشبه أحداث ميدان كييف في العاصمة الأوكرانية عام 2014، وهي محاولة لتغيير السلطة بالقوة في تبليسي.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة روسيا 1 اليوم: “إن مشروع قانون (العملاء الأجانب) الذي زعموا أنه سبب المظاهرات، لم يكن سوى ذريعة لبدء محاولة تغيير السلطة بالقوة في جورجيا”، مشدداً على أن أحداث جورجيا مدبرة من الخارج ومدفوعة بالرغبة في خلق مصدر إزعاج على حدود روسيا.

ووصف لافروف تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الوضع في جورجيا بالنفاق، مشيراً إلى موقف الغرب المختلف جوهرياً تجاه احتجاجات المعارضة في جورجيا ومولدوفا.