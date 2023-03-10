معاناة مستمرة لنادي عرمان رغم النجاحات الكروية

السويداء- زياد عامر

تغلب نادي عرمان على كلّ الظروف المادية الصعبة التي يعيش في رحابها وعلى عدم امتلاكه لأدنى مقومات الرياضة من منشآت واستثمارات، حيث استطاع النادي بجهود أبنائه وللسنة الخامسة أن يحافظ على تواجده في أولى درجات كرة القدم للصالات.

رئيس النادي مطيع صيموعة كشف لـ”البعث” عن صعوبات مالية تعترض حضور النادي بسبب عدم وجود منشاَت رياضية استثمارية، مبيناً أن الحلم مازال قائماً برؤية ملعب صغير مغطى بالعشب الصناعي يفي بالغرض لاستقبال فرق النادي الكروية ويقدّم المال استثماراً لتغطية نفقات المشاركات المحلية.

وأضاف صيموعة: ستنطلق تدريبات فريق رجال كرة الصالات في صالة نادي صلخد بإشراف عضو الإدارة عدنان صيموعة والمدرّبين وسيم صيموعة وأسامة الحلبي، وذلك استعداداً لدوري الدرجة الأولى الذي سينطلق بعد شهر رمضان المبارك.

وكشف صيموعة أن فريقي كرة السلة والطائرة للرجال يلعبان ضمن الدرجة الثانية وستبدأ العملية التدريبية بعد نهاية فصل الشتاء على أرضية ملاعب المدارس، فيما رياضة الكيك بوكسينغ تحقق نتائج جيدة على مستوى المحافظة بإشراف المدرّب نزار الحلبي، بينما رياضة الكاراتيه توقفت لعدم وجود المدرّب.

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