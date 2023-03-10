مقابلة مع السيد آدم ج٢ على “منيو” رمضان ٢٠٢٣ حتى الآن

البعث اونلاين – تمّام بركات

على صفحة تحمل اسم العمل، من صفحات الفيس بوك، “مقابلة مع السيد آدم ج٢” تم الإعلان عن عرض العمل ضمن “منيو” الدراما الرمضانية لموسم٢٠٢٣.

إعلان تأجل أكثر من مرة، ولعدة أسباب، جاءت مرة على لسان كاتب العمل ومخرجه فادي سليم، بكون ما حققه العمل، في الجزء الأول منه، من نجاح كبير، أثناء وبعد عرضه ٢٠٢٠, جعله يعيد الكتابة أكثر من مرة، خصوصا وأن توقعات الجمهور التي كان سليم يتابعها على صفحات السوشيال ميديا، كان لها الدور الحاسم، في التأجيل، كونها كانت دافعا للكاتب في تغيير ما وجد أنه بحاجة لذلك! ومن الجيد أنه حسم أمره أخيرا، واستقر، فتوقعات الفيس بوك لا تنتهي!

حديث كاتب العمل ومخرجه، لم ينفه بشكل مباشر، نجم الجزء الأول الفنان محمد الأحمد _قدم شخصية المحقق ورد_ لكنه ضمنه قوله عن كون التأجيل، سببه سعي المخرج فادي سليم، لتحصيل شروط عرض أفضل، بعد النجاح الكبير للمسلسل، والذي لم يقنع بشكل حاسم، على ما يبدو، أمزجة الشاشات العارضة، لعدة أسباب، كان أحدها الكورونا.

مقابلة مع السيد آدم، دخل المنافسة مع نفسه، قبل أن يدخلها مع العديد من الأعمال المحلية القوية، التي ستعرضها، أهم قنوات العرض العربية، في كسر شبه كامل، للحصار الذي عانت منه الدراما السورية، لعقد من الزمن، وحضور العديد من أهم نجوم الدراما السورية، في واجهة تلك الأعمال، رفع حرارة “الماتش” الدرامي، ووضع أثقالا إضافية على رهان العرض بعد التأجيل ل مقابلة مع السيد آدم، لكن نقاط القوة التي يستند عليها العمل، ومنها نوع العمل _دراما بوليسية_ النوع الأكثر شعبية، والأقل حضورا، أيضا نجوم العمل، وفي مقدمهم الفنان غسان مسعود، صاحب الأداء البارع، وعرّاب التفاصيل، التي تُغني الشخصية، وتجوهر ظهورها، براعة المونتاج، جودة التصوير، وغيرها، تجعل من المسلسل، من الأحصنة التي يراهن عليها، كما أن خيار المنافسة في موسم قوي، هو الخيار الأفضل لا شك.

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