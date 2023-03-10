موسكو: “الفيتو” أنقذ الأمم المتحدة من الإنجرار إلى مغامرات مشكوك فيها

أكدت مستشارة البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة دينا عليم الدينوفا أهمية التمسك بحصانة “حق النقض” الذي يتمتع به الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن الدولي في أي إصلاح قد تخضع له أنظمة المجلس.

ونقلت وكالة “نوفوستي” عن الدينوفا قولها: “يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أساليب عمل مجلس الأمن مع الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الدول الأعضاء، ومع ذلك فإن الدور القيادي في هذه العملية لا يزال بيد مجلس الأمن نفسه”.

وأضافت الدينوفا: إنه وفي إطار أي خيارات لتوسيع المجلس يجب أن يبقى الوضع الحالي والسلطات للأعضاء الدائمين كما هو بما في ذلك حق النقض “الفيتو”، معتبرة أن هذا الحق يشكل حجر الزاوية في بنية الأمم المتحدة وبدونه سيفقد الهيكل بأكمله استقراره.

وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن هذا الأمر يشكل عاملا مهما لتحفيز أعضاء المجلس على البحث عن حلول متوازنة، وأن استخدام حق النقض أو التهديد باستخدامه أنقذ الأمم المتحدة أكثر من مرة من الانجرار إلى مغامرات مشكوك فيها.