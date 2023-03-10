وفد نقابة المعلمين العراقيين في دمشق تعبيراً عن تضامنهم ولتسليم المساعدات

دمشق – سانا:

زار وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة النقيب الدكتور عباس كاظم السوداني وعدد من أعضاء مجلس النقابة دمشق للتعبير عن تضامن الأسرة التعليمية في العراق مع أشقائهم السوريين، ومع المتضررين من كارثة الزلزال الذي وقع في السادس من شباط الماضي.

وسلم الوفد كمية من المساعدات الإغاثية والغذائية من أبناء الأسرة التعليمية في المحافظات العراقية إلى المتضررين من الزلزال، وأجرى عدداً من اللقاءات مع جهات نقابية ورسمية تعبيراً عن التضامن والوقوف مع سورية وشعبها الشقيق.

وخلال لقاء الوفد أعضاء السفارة العراقية في دمشق بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب أكد الدكتور السوداني أهمية تطوير أواصر التعاون بين نقابة المعلمين العراقيين ونقابة المعلمين في سورية.