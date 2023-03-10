وفد نقابة المعلمين العراقيين في دمشق تعبيراً عن تضامنهم ولتسليم المساعدات

10-مارس-2023

دمشق – سانا:

زار وفد نقابة المعلمين العراقيين برئاسة النقيب الدكتور عباس كاظم السوداني وعدد من أعضاء مجلس النقابة دمشق للتعبير عن تضامن الأسرة التعليمية في العراق مع أشقائهم السوريين، ومع المتضررين من كارثة الزلزال الذي وقع في السادس من شباط الماضي.

وسلم الوفد كمية من المساعدات الإغاثية والغذائية من أبناء الأسرة التعليمية في المحافظات العراقية إلى المتضررين من الزلزال، وأجرى عدداً من اللقاءات مع جهات نقابية ورسمية تعبيراً عن التضامن والوقوف مع سورية وشعبها الشقيق.

وخلال لقاء الوفد أعضاء السفارة العراقية في دمشق بحضور عدد من أعضاء مجلس الشعب أكد الدكتور السوداني أهمية تطوير أواصر التعاون بين نقابة المعلمين العراقيين ونقابة المعلمين في سورية.

 20 total views

10-مارس-2023

مقالات ذات صلة

لأول مرة.. استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في تنفيذ الأعمال الحقلية

29-يوليو-2020

نصر الله: الانتخابات الرئاسية في سورية عبرت عن المعنى السياسي للانتصار العسكري على الإرهاب

8-يونيو-2021

“الآداب العالمية” في عددها الجديد

6-نوفمبر-2018

“الخـــاص” يعرقـــل خطــــط المخابــــز

29-مارس-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى