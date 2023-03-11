الرئيس التونسي: لن نقبل بتقسيم سورية وسنستأنف العلاقات معها

رأى الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّه لا مبرر لعدم تبادل تعيين السفراء بين تونس وسورية في أحدث مؤشر على أنّ العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية مع سورية قد تكون وشيكة.

وقال سعيد لوزير خارجيته نبيل عمار، خلال اجتماع أمس الجمعة، إنّه يتعين اتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيراً إلى أنّ تونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري.

وألمح سعيّد إلى أنّ هناك جهات كانت تعمل على تقسيم سورية لمجموعة من الدول منذ بداية القرن 20، موضحاً أنّ بلاده لن تقبل بذلك.

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