الرئيس التونسي: لن نقبل بتقسيم سورية وسنستأنف العلاقات معها

11-مارس-2023

رأى الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّه لا مبرر لعدم تبادل تعيين السفراء بين تونس وسورية في أحدث مؤشر على أنّ العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية مع سورية قد تكون وشيكة.

وقال سعيد لوزير خارجيته نبيل عمار، خلال اجتماع أمس الجمعة، إنّه يتعين اتخاذ قرار بهذا الشأن، مشيراً إلى أنّ تونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقاً في اختيارات الشعب السوري.

وألمح سعيّد إلى أنّ هناك جهات كانت تعمل على تقسيم سورية لمجموعة من الدول منذ بداية القرن 20، موضحاً أنّ بلاده لن تقبل بذلك.

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11-مارس-2023

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