زلزال حصار الإمبريالية الأمريكية على الشعب السوري

د. رحيم هادي الشمخي

كاتب عراقي

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول الاستعمارية الغربية (أمريكا وبعض الدول الأوروبية) لإرسال مساعدات عسكرية ومالية وتكنولوجية لأوكرانيا من أجل مواجهة روسيا، وإبقاء نيران الحرب مشتعلة في هذا البلد لاستنزاف الجيش الروسي، تحرص الإمبريالية الأمريكية التي تتحدث دائماً عن حقوق الإنسان، ودفاعها عن قيم الليبرالية، والنزعة الإنسانية، على إحكام الحصار على الشعب السوري عبر التطبيق الصارم لقانون “قيصر”، ومنع الدواء والغذاء والوقود عنه بشتى الوسائل، في ظل الكارثة المحدقة التي حلَّت بسورية، و الناجمة عن الزلزال المدمر.

وها هي أمريكا المدافعة عن حقوق الإنسان لم تحرك ساكناً إزاء الشعب السوري، بل إن الإمبريالية الأمريكية لا تزال تطبق الحصار عليه، وتحتل 25% من أراضي الجمهورية العربية السورية في المنطقة الشرقية، وتسرق النفط و الغاز والقمح السوري، ـوتمنع الدواء عن الشعب السوري.

إذا كانت الليبرالية الكلاسيكية الغربية هي بمنزلة إيديولجية الامبراطورية البريطانية منذ هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو 1815، ولغاية انهيار النظام العالمي البريطاني عقب الحرب العالمية الثانية في عام 1945، فإن التوتاليتارية الليبرالية الجديدة هي إيديولجية الامبراطورية الأمريكية، أو النظام العالمي الليبرالي الأمريكي أحادي القطبية الذي تشكل منذ نهاية الحرب الباردة في تشرين الثاني 1989 التي توافقت مع انهيار جدار برلين، وبعد انتهاء مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في كانون الأول 1991 التي توافقت مع زوال الاتحاد السوفييتي، و حرب الخليج الثانية، حيث بلغت الولايات المتحدة الأمريكية قمماً في السيطرة العسكرية و الاقتصادية و السياسية لطالما كانت غير قابلة للتخيل، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تطمح وحدها إلى تحديد قواعد الحياة الدولية من خلال تبوئها مركز قيادة النظام الدولي الجديد أحادي القطبية.

لقد افتتحت حرب الخليج الثانية 1991، وحرب احتلال العراق 2003، مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية، لجهة قيام نظام توتاليتاري جديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، فبإسم التدخل الإنساني الذي بات يعتبر الأرفع أخلاقياً، لم تتردد الإمبراطورية الأمريكية في الاعتداء على ركيزتين أساسيتين في السياسة الدولية، وهما سيادة الدول و أنظمة الأمم المتحدة.

هذا النظام التوتاليتاري الذي يحكم سيطرته على العالم برمته، هو نظام ترعاه و تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في الدرجة الأولى، بوصفه نظاماً يعبر في الواقع عن الرأسمالية العسكرية المالية المتعددة الجنسيات، التي تمتد شبكة مؤامراتها و تواطؤها لتستهدف معظم حكومات العالم، وهي الشبكة التي تحتكر الوسائل التكنولوجية، و الاقتصادية، و التجارية لإحكام سيطرتها على العالم .

ومنذ بداية ما يسمى بـ “الربيع العربي” رأت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومعها “إسرائيل” فرصتهما التاريخية لكي تخوضان الحرب الكونية على سورية من خلال تقديم الدعم الكامل للحركات الإرهابية و التكفيرية لخدمة أهداف هذه الحرب، والمتمثلة في إسقاط الدولة الوطنية السورية، وتقسيم سورية إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية، وإعادة رسم خريطة الوطن العربي، وصياغة علاقات جديدة مع أنظمة المنطقة.

ورغم فشل هذا المخطط الأمريكي-الصهيوني، فإن الإمبريالية الأمريكية لجأت إلى تطبيق “قانون قيصر” على الشعب السوري، حيث أن ضحايا زلزل الحصار الأمريكي الأعمى على الشعب السوري، وقانون قيصر، وجرائم سرقات الثروات السورية من نفط وغاز وقمح وقطن وفوسفات، لا تقل عن عدد ضحايا زلزال الإرهاب التكفيري الذي ضرب سورية منذ 12 عاماً، ومازالت ارتداداته تتوالى حتى اليوم، لا يمكن قياسهم بضحايا زلزال لواء إسكندرون وجنوب تركيا وشمال سورية، فعدد ضحايا الزلزال التكفيري الإرهابي بلغ الملايين بين قتيل وجريح ومشرد ولاجىء، إضافة إلى تدمير مدن بأكملها.

مع تفاقم النزعة العدوانية الصهيونية إلى حدها الأقصى، خاصة بعد أن اعتلى سدة الحكم في الكيان الصهيوني مجموعة من أكثر الصهاينة إرهاباً، وتطرفاً وفاشيةً بقيادة بنيامين نتنياهو، وفي ظل أزمة السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، آن الأوان للدول العربية الحليفة لواشنطن أن تكسر الحصار الأمريكي المفروض على سورية، إذ تقتضي سياسة الإلتزام بممارسة السيادة الوطنية لدى الدول العربية على اختلاف مسمياتها، عدم الخضوع للعقوبات الأمريكية المفروضة نظرياً على سورية، لكنها في الواقع هي مفروضة على الشعب السوري، وأبرز العقبات التي تقف في وجه كسر الحصار الأمريكي من جانب الدول العربية، هو التزامها بتطبيق قانون قيصر لعام 2019، الذي وضع حيز التنفيذ في 17 حزيران 2020، وينص على معاقبة كل من يقدّم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، أشخاصاً أو دولاً أو شركات.

إن أمراض الإمبريالية الأمريكية، أو الفاشية الجديدة، أمراض أمريكية بامتياز، ونشير في هذا الصدد إلى ظاهرات أساسية:

انتهاك القانون الدولي بشكل فاضح وسافر، و تهميش الأمم المتحدة، و تحديد الولايات المتحدة وحدها معايير الحياة السياسية الدولية باسم ” تفوق أخلاقي” مزعوم من أجل فرض قانون الإمبراطورية الأمريكية الفاشي على الشعب السوري، الذي يخدم أهدافها و مصالحها الإستراتيجية، متجاهلة بصورة متعمدة أنَّ العالم هذا الذي نعيش فيه شبع من حكم الإمبراطوريات الإستعمارية التعسفية، فضلاً عن بروز أقطاب دولية كبيرة مثل الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والتي أصبحت تنادي ببناء نظام عالمي جديد يحترم القانون الدولي، ويرفض انتهاك سيادة الدول .

تواجهنا الصهيونية اليهودية، والصهيونية المسيحية بالتلازم و الدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة لدولة الكيان الصهيوني، و هو ليس دعماً لدولة أجنبية، بل هو دعم لدولة لا تعدو كونها مظهراً من مظاهر الفاشية الأمريكية، و قاعدة عسكرية استيطانية للإمبريالية الأمريكية في قلب الوطن العربي.

العدوانية السافرة، واستخدام القوة العسكرية وسيلة لدفع شبح الأزمة الداخلية التي تنذر بنهاية النظام العالمي الليبرالي الأمريكي، بعد مسلسل الأزمات التي تعاني منها الرأسمالية الليبرالية المعولمة، وإخفاقات النظام الرأسمالي الأمريكي منذ أزمة عام 2008-2009، وجائحة كورونا (كوفيد 19)، والحرب الروسية الأوكرانية، إِذ كان ينظر إليه بعضهم باعتباره ” النموذج ” الذي يجب أن يحتذى به في البلدان التي تأخذ بنظام ” اقتصاد السوق”.

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