ناقلتان بخمسة آلاف طن غاز بميناء بانياس

طرطوس-وائل علي

بعد أن أفرغت ناقلة للغاز المنزلي أمس الجمعة حمولتها في مصب ميناء بانياس النفطي بدأت الناقلة الثانية عمليات تفريغ حمولتها من الغاز المنزلي اليوم في ذات الميناء ليكون مجموع ماسيتم تفريغه خمسة آلاف طن.

ويعزز وصول الناقلتين لميناء بانياس حالة انتظام وتواتر ورود الناقلات النفطية والغازية على السواء الذي تشهده البلاد منذ مطلع العام الجاري الأمر الذي ينتظر انعكاسه الإيجابي على تقليص زمن وصول رسائل الغاز الذي يفوق الخمسن وخمسين يوما كحد أدنى وهذا ما يراه كثيرون أنه لا يزال مجحفاً ودون المطلوب.

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