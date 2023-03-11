وزارة الخارجية: التقارب السعودي الايراني سيقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

11-مارس-2023

رحبت وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بجهود صينية.

ولفتت الخارجية في بيان إلى أنّ “هذه الخطوة المهمة ستقود إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وإلى التعاون الذي سينعكس إيجابياً على المصالح المشتركة لشعبي البلدين خاصةً ولشعوب المنطقة عامة”.

وقالت وزارة الخارجية إنّ دمشق تتمنى استمرار هذه الجهود لتشمل العلاقات بين الدول العربية والأصدقاء لمواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها في عالم اليوم.

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11-مارس-2023

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