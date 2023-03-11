7800 طن محصول البصل “فريك” في حماة

حماه – ذكاء أسعد

بين مدير الزراعة المهندس أشرف باكير البدء بجني محصول البصل “الفريك” ،إذ بلغت المساحات المزروعة 2940 دونم ، بكمية إنتاج تقدر بنحو 7800 طناً.

وأشار باكير إلى أن كميات الإنتاج المتوفرة هذا الموسم سيكون لها تأثير إيجابي على تخيفض الأسعار سيما أن البصل “الفريك” لايصلح للتخزين وبالتالي سيتم عرض المحصول بأكمله في السوق .

ومن جهته اعتبر المهندس الزراعي علي رمضان أن إقبال المزارعين على زراعة المحاصيل الأغلى أدى لانخفاض كميات بعض المواد، فعلى سبيل المثال عندما تجاوز سعر كيلو الثوم 20 ألفاً في أحد الأعوام ، بدأ المزارعون في العام التالي بزراعته ما أدى لإنخفاض سعره لأقل من 500 ليرة وتراجع إنتاج المحاصيل الأخرى، علماً أن ارتفاع تكاليف الانتاج جعلت المزارعين يتجهون مؤخرا لزراعة محاصيل أقل تكلفة وأغلى سعرا كالبطاطا والقمح والشعير.

وأشار عدد كبير من الفلاحين إلى عدم وجود خطط استراتيجية تقوم بها وزارة الزراعة، باحتساب الكميات اللازمة لتغطية السوق المحلية ومدى إمكانية التصدير ومنعاً لنقص المادة أو اتلافها، كما حصل في العام السابق والخسائر الكبيرة التي لحقت بمحصول البصل إذ أصبح طعاماً للأغنام أو تم إتلافه.

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