إصابة ثلاثة عسكريين جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بريفي طرطوس وحماة

12-مارس-2023

أصيب ثلاثة عسكريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي، استهدف بالصواريخ بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، فيما أسقطت دفاعاتنا الجوية عدداً من صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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12-مارس-2023

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