إصابة ثلاثة عسكريين في عدوان إسرائيلي على ريفي حماة وطرطوس

12-مارس-2023

دمشق – سانا

أصيب ثلاثة عسكريين بجروح في عدوان إسرائيلي، استهدف بالصواريخ بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، بينما أسقطت دفاعاتنا الجوية عدداً من صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ”سانا” أنه “حوالي الساعة السابعة و15 دقيقة من صباح اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان، مستهدفاً بعض النقاط بريفي طرطوس وحماة، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدّى إلى إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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12-مارس-2023

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