إنتاج الغاز يسجل مستوى قياسيا غير مسبوق في ايران

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي إبرام عقود تفاهم نفطية جديدة مع الصين منوها بالوقت ذاته بأن حجم إنتاج الغاز في البلاد سجل مستوى قياسيا غير مسبوق بتخطيه المليار متر مكعب يوميا.

وقال أوجي في تصريح لوسائل الإعلام، إن حجم انتاج الغاز سجل مستوى قياسيا غير مسبوق بتخطيه المليار متر مكعب يوميا، “هذه السنة (بدأت 21 اذار 2022) تم تحطيم رقم قياسي في معالجة الغاز بـ 21 محطة بالبلاد وحجم إنتاج ونقل الغاز تخطى مستوى المليار متر مكعب ( يوميا)”.

ولفت الوزير إلى أن هذا المستوى غير مسبوق وأن عملية الإنتاج والمعالجة ونقل الغاز لم تتوقف ولا لحظة لغاية الان.

وبيّن أن السنة ولتوفير الوقود السائل بالبلاد تم تأمين 1.8 مليار لتر من النفط الابيض وزيادة 20 مليون متر مكعب لإنتاج الغاز، وأن استهلاك الغاز بلغ 700 مليون متر مكعب يوميا وهو رقم قياسي وقد تم اجتياز فصل الشتاء بأقل التحديات.

وأضاف “لدينا 27 مليون مشترك بالغاز باستثناء 90 الف شخص في “تربت جام” ( شمال شرق) منهم 17 الف مشترك واجهوا مشاكل في فصل الشتاء، حيث تم تزويدهم بأجهزة تدفئة نفطية وكهربائية”.